Спецслужбы Молдавии задержали российского журналиста Пегова

Молдавские спецслужбы задержали российского журналиста Пегова Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Государственной думы Артем Туров сообщил, что спецслужбы Молдавии задержали российского журналиста Сергея Пегова.

- Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов, — написал он в Telegram.

По словам парламентария, журналист снимал сюжет о войне в Приднестровье и роли российских миротворцев в урегулировании конфликта.

Депутат рассказал, что Пегова обыскали и угрожали выдать его силовикам Украины. Туров выразил недоумение действиями спецслужб страны на фоне помощи Кишиневу со стороны Москвы.

В 2020 году в аэропорту Нью-Йорка сотрудники спецслужбы США на протяжении нескольких часов проводили допрос российского журналиста телеканала RT Константина Рожкова. По мнению российских дипломатов, допрос «явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности». При этом в посольстве РФ инцидент охарактеризовали как «грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, которая дает возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды» ситуации.