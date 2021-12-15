Нарышкин заявил, что СВР готова «головой ручаться» за предоставляемые властям данные

Сергей Нарышкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, что СВР готова «головой ручаться» за предоставляемую Москве информацию.

В интервью «Аргументам и фактам» Нарышкин отметил, что власти России высоко оценивают работу СВР. При этом он отметил, что доверие нельзя заслужить раз и навсегда, необходимо доказывать свою надежность делом.

- В нашей работе это означает направлять только абсолютно точную, своевременную и полную информацию, за каждое слово в которой Служба готова ручаться головой, — сказал он.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что доклад разведки Соединенных Штатов Америки о происхождении коронавирусной инфекции содержит политизированные оценки. По его словам, в документах содержались очень «расплывчатые» и «политизированные оценки», что для разведки нехарактерно и, по мнению Нарышкина, выглядит «очень непрофессионально». Как отметил Нарышкин, каких-то доказательств, говорящих в пользу версии лабораторного происхождения COVID-19, российская разведка не получала. Москва придерживается мнения, что коронавирус появился в природе, добавил он.