В Самаре стартовал масштабный Международный Форум Волонтеров Победы

Церемония открытия была ознаменована ярким концертом. ФОТО: Правительство Самарской области

Накануне в Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 15 тысяч человек. Церемония открытия прошла в торжественной обстановке. Для активистов со всей страны провели яркий концерт, кроме того, они услышали немало добрых слов.

Заместитель начальника департамента организационной и административной работы управления по общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации Елена Малышева зачитала добровольцам приветственное послание от президента России Владимира Путина.

— За прошедшие годы движение «Волонтеры Победы» завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей — как в России, так и за ее пределами. И сегодня благодаря вашей подвижнической и очень нужной работе, реальным делам и начинаниям, этот масштабный проект развивается, укрепляет свой созидательный потенциал, — отметил президент России.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также отметил большую роль волонтеров в патриотическом воспитании сограждан. Так, он оценил их вклад в присвоении Самаре высокого звания «Город трудовой доблести».

Гостей поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. ФОТО: Правительство Самарской области

— Ту важнейшую работу, которую делают Волонтеры Победы, по достоинству оценил Президент страны, и сегодняшнее обращение Владимира Владимировича Путина ко всем участникам форума говорит о том, насколько это важно для каждого из нас и для нашего руководителя государства лично, — подчеркнул глава региона во время своего выступления.

Вообще, в губернии волонтерское движение развивается активно. Оно насчитывает уже более 150 тысяч участников. Волонтеры Победы, по словам Дмитрия Азарова, особая категория людей — «с пламенем любви к Родине в сердце».

Среди больших акций, которые провели добровольцы — огненные картины войны, Бессмертный полк, Диктант Победы. Знаковым для региона стал и Парад Памяти 7 ноября. При их непосредственном участие прошел по всей стране и «Сад памяти» — в рамках этого проектах волонтеры высадили 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Председатель самарской губернской думы Геннадий Котельников в свою поделился, что в этом году исполняется 80 лет со дня выпуска в Самаре первого самолета Ил-2. Дмитрий Азаров в связи этим обратился в губдуму установить памятную дату и ежегодно 10 декабря отмечать запуск производства легендарных штурмовиков. Конечно же, большую роль в организации праздника сыграют Волонтеры Победы.

В рамках мероприятия прошел праздничный концерт состоялась церемония награждения. Отмечены Благодарностью президента Российской Федерации были добровольцы и лидеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Форум продлится до 18 декабря. Его участниками станут представители из всех 85 субъектов РФ. Программа форума включает в себя стратегические сессии, мастер-классы и круглые столы, встречи с экспертами в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.