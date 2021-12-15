Десятки людей оказались заблокированы при пожаре торговом центре в Гонконге

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Десятки людей в торговом центре в Гонконге оказались заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара. Об этом сообщает газета South China Morning Post в среду, 12 декабря 2021 года.

По данным издания, около 7:37 по московскому времени загорелся Всемирный торговый центр в районе Козуэй-Бэй. В этот момент в здании находились многие сотрудники близлежащих предприятий, которые направились на обеденный перерыв.

Правоохранительные органы информируют, что из-за огня и задымления около 100 человек не смогли покинуть торговый центр. Они эвакуированы на пятый этаж, где есть площадка на открытом воздухе, информирует местная полиция.

Информации о погибших и пострадавших нет. Сотрудники экстренных ведомств работают на месте происшествия. Пожарные ликвидируют огонь.