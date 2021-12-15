В Совфеде обсудят законы о региональных властях и расширении полномочий полиции

В Совете Федерации обсудят законы о региональных властях и расширении полномочий полиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 15 декабря, в Совете Федерации рассмотрят законы о региональных властях и расширении полномочий полиции.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов наделяются правом проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания преступника, а также оцеплять строения, жилье и иные территории. Также полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни граждан или задержания преступника.

Закон о региональных властях устанавливает единый срок полномочий глав регионов, устанавливает лимит на пребывание в должности главы региона, а также определяет порядок работы властей регионов.

Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест. Законопроект об использовании сертификатов QR-кодами о прививке от коронавируса предлагает внести поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Если это произойдет, совершеннолетние россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, театры и другие места по предъявлению либо QR-кода о прививке, либо по медотводу от вакцинации, либо с помощью документа о том, что человек переболел коронавирусом.