В дептрансе Москвы предупредили о начале предновогодних пробок с 15 декабря 2021 года

В Москве предновогодние пробки начнутся с 15 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта Москвы сообщил, что уже в среду, 15 декабря, в столице России начнутся предновогодние пробки.

- Причины — предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ, — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Пик пробок будет начинаться раньше обычного, а загруженность дорог может достигать 9-10 баллов. В департаменте порекомендовали жителям Москвы заранее закупиться подарками или заказывать их через онлайн-магазины, а также по возможности чаще пользоваться общественным транспортом.

В департаменте уточнили, что уже 30 января ситуация заметно улучшится, а в начале января загруженность не будет превышать 2 баллов.

Напомним, утром во вторник, 14 декабря, на фоне снегопада свыше 30 авиарейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Согласно представленной информации, по состоянию на 07.45 по московскому времени 14 декабря во «Внуково» задержаны пять рейсов, в «Домодедово» задержали девять рейсов, а в «Шереметьево» пять рейсов задержаны и 16 отменены.