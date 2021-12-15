В России разработан ЗРК "Абакан", который развертывается за три минуты

Новая российская разработка приводится в боевую готовность быстрее, чем американский ЗРК / Фото: Виталий Невар/ТАСС

Концерн "Алмаз-Антей" создал зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е, который развертывается в 10 раз быстрее аналога, состоящего на вооружении США. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.

По его словам, время готовности ЗРК "Абакан" из развернутого состояния занимает менее трех минут, а с марша – 15 минут. Для сравнения, американскому Patriot требуется 30 минут, чтобы после смены позиции перейти в полную боеготовность.

Хрупало уточнил, что "Абакан" может выполнять боевые задачи как в составе системы ПВО, так и вне ее.

Специализация новейшей разработке состоит в поражении ракет, направленных на стратегические объекты. ЗРК может устанавливать и уничтожать цели на расстоянии до 45 километров и высоте до 25 километров.

Как ранее писал сайт kp.ru, иранская газета Kayhan сообщила, что ракетные комплексы "Циркон" "нечем будет остановить", поскольку они будут способны с легкостью "стирать с земли американские города". По оценке издания, американские неудачи в заново развязанной гонке вооружений подталкивают Вашингтон к обострению отношений, в том числе дипломатических.