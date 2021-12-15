Российский фрегат успешно поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ»

Фрегат российского флота успешно поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» Фото: Минобороны РФ

Фрегат «Маршал Шапошников» успешно поразил подводную цель ракетой новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Как уточнили в Министерстве обороны России, учения проходили в Японском море.

- Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее появилась информация, что специалисты 27-го научного центра Министерства обороны России разработали инновационный бронешлем-противогаз, который защищает как от воздействия оружия массового поражения, так и от обычных поражающих элементов. Согласно данным зарегистрированного патента, изобретение состоит из корпуса, переговорного устройства, защитного стеклянного забрала, устройства для безопасного приёма жидкости и клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов.