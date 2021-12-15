Мурашко рассказал, что 3,9% вакцинированных россиян заразились коронавирусом

Доля госпитализированных с COVID-19 в России от общего числа поставивших прививки составила 1,7% Фото: REUTERS

Доля заболевших коронавирусом россиян, которые прошли вакцинацию, составила 3,9%. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения России в среду, 15 декабря 2021 года.

Министр уточнил, что меньше половины из них госпитализируют. Доля попавших в стационары ковидных госпиталей людей в России от общего числа поставивших прививки составила 1,7%.

Мурашко также отметил, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 700 тысяч россиян с диагнозом COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса "Спутник V" состоится не раньше января 2022 года. В частности, на встрече с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) достигнута договоренность о предоставлении подробной дорожной карты подачи данных. Она ожидается к концу декабря текущего года.