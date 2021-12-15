В Ростове начали угрожать активистам, выступившим против незаконных ларьков

В микрорайоне Темерник Ростова-на-Дону несогласным с обилием ларьков местным жителям начали угрожать поджогом машин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В микрорайоне Темерник Ростова-на-Дону некоторым местным жителям начали угрожать поджогом машин. Таким образом людей решили напугать за активную борьбу против обилия ларьков на улицах около жилых зданий, сообщает RostovGazeta.

Сейчас ростовчане сообщают, что все ранее демонтированные торговые точки вновь возвращают на места, а те, кто с этим не согласен, получают угрозы в свой адрес. Теперь активисты опасаются за свое имущество.

Очевидцы утверждают, что павильоны начали возводить на уже благоустроенных территориях с новыми лавочками и молодыми деревьями.

Ранее после нескольких проверок городские власти потребовали ликвидировать все незаконные торговые точки на улицах Миронова, Думенко и Лелюшенко. Также районная администрация должна была убрать стоянку машин.