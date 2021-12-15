В Совфеде сообщили, что Запад попытается сменить власть в России в 2024 году

В Совете Федерации сообщили, что Запад попытается сменить власть России в 2024 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно докладу комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета, Запад попытается сменить власть России в 2024 году. Именно для этого западные страны предприняли попытки дискредитировать прошедшие выборы в Государственную думу.

В документе говорится, что таким образом попытается сделать Россию более удобной для управления извне.

- Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания РФ, ее максимального ослабления, — считают авторы доклада.

Документ будет представлен сенаторам в среду, 15 декабря 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что во времена работы директором ФСБ знал о попытках западных стран спровоцировать развал России путем поддержки бандитов и террористов. Он связал это с появлением на Кавказе множества террористических организаций в 90-е годы. Путин допустил, что в случае развала РФ последствия были бы более жесткими и кровавыми, чем в Югославии. По словам главы государства, в таком случае Россия бы сейчас боролась не за повышение рождаемости, а за выживание.