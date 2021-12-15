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В мире15 декабря 2021 8:21

Украинские противотанковые подразделения проводят учения на границе с Крымом

Согласно легенде маневров, военные должны отразить «попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении»
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Противотанковые подразделения Украины проводят учения на границе с Крымом

Противотанковые подразделения Украины проводят учения на границе с Крымом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС Украины при участии противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений проводят военные учения на границе с Крымом. Об этом сообщило минобороны страны.

- Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно легенде маневров, военные должны отразить «попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении». По заявлению министерства обороны, военные «за считанные минуты» заняли нужные позиции и развернули артустановки. При этом они действовали спокойно и уверенно, отметили в ведомстве.

Ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий иностранным военным находиться на территории Украины во время участия в многонациональных учениях. Таковых в 2022 году пройдет несколько - это, в частности, учения «Объединенные усилия – 2022», украинско-американские маневры Rapid Trident - 2022, а также учения с военными из Польши и Великобритании. Как сообщается в пояснительной записке к принятому Верховной радой закону, в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многонациональных учений, составят 106,5 миллиона гривен - это почти 4 миллиона долларов.