Роспотребнадзор заявил, что России не угрожает неизвестная болезнь из Южного Судана

В Роспотребнадзоре считают, что риск завоза в Россию неизвестной болезни из Южного Судана практически отсутствует Фото: REUTERS

Неизвестная болезнь, от которой в Южном Судане за последние недели скончались 89 человек, не угрожает России, так как между странами нет прямого авиасообщения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на сайте ведомства.

"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение), - говорится в сообщении. - Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует".

В Роспотребнадзоре отмечают, что распространение неизвестной инфекции началось после крупнейшего наводнения. Подозрения, что речь идет о холере, не подтвердилась. На место происшествия направлены эксперты ВОЗ, которым предстоит установить природу неизвестного заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, эпицентром заболевания стал штат Джонглей. Регионы, где живут большинство заболевших, недавно были затоплены – там в 2021 году произошло крупнейшее за последние 60 лет наводнение.