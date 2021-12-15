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Здоровье15 декабря 2021 8:25

Роспотребнадзор заявил, что России не угрожает неизвестная болезнь из Южного Судана

За последние недели от нее скончались 89 жителей африканской страны
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В Роспотребнадзоре считают, что риск завоза в Россию неизвестной болезни из Южного Судана практически отсутствует

В Роспотребнадзоре считают, что риск завоза в Россию неизвестной болезни из Южного Судана практически отсутствует

Фото: REUTERS

Неизвестная болезнь, от которой в Южном Судане за последние недели скончались 89 человек, не угрожает России, так как между странами нет прямого авиасообщения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на сайте ведомства.

"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение), - говорится в сообщении. - Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует".

В Роспотребнадзоре отмечают, что распространение неизвестной инфекции началось после крупнейшего наводнения. Подозрения, что речь идет о холере, не подтвердилась. На место происшествия направлены эксперты ВОЗ, которым предстоит установить природу неизвестного заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, эпицентром заболевания стал штат Джонглей. Регионы, где живут большинство заболевших, недавно были затоплены – там в 2021 году произошло крупнейшее за последние 60 лет наводнение.