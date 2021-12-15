В России выявлено 28 363 случая заражения коронавирусом 15 декабря 2021 года

В России выявлено 28 363 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 28 363 случая COVID-19. С начала пандемии заразились 10 103 160 человек.

Лидером по показателю стала Москва, где за день заразились 2 459 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 055 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1 739.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 142 летальных исхода. Еще 35 633 человек выписали из больницы.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения России сообщил, что доля заболевших коронавирусом россиян, которые прошли вакцинацию, составила 3,9%. Министр уточнил, что меньше половины из них госпитализируют. Доля попавших в стационары ковидных госпиталей людей в России от общего числа поставивших прививки составила 1,7%. Мурашко также отметил, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 700 тысяч россиян с диагнозом COVID-19.