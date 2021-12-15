Россия поставила в США рекордное количество патронов в 2021 году

РФ поставила в Соединенные Штаты рекордное количество патронов в 2021 году Фото: Василий Вахрин

Россия поставила в Соединенные Штаты Америки рекордное количество патронов в 2021 году, несмотря на введенные санкции.

Как пишет РБК со ссылкой на американский аналог Росстата, сумма поставок составила 157,9 миллиона долларов, что практически на 40 миллионов больше, чем в 2020 году.

Издание сообщило, что американские импортеры использовали «лазейки» и оформили новые разрешения на ввоз патронов из России в дни между объявлением санкций 20 августа и вступлением рестрикций в силу 7 сентября. Кроме того, действуют контракты, подписанные до ввода санкций. К примеру, Тульский патронный завод имеет действующую лицензию на поставки в Соединенные Штаты до 2023 года.

Напомним, в марте текущего года Россия поставила в Соединенные Штаты рекордный за минувшие 12 лет объем нефти и нефтепродуктов и стала вторым по размеру экспортером в это государство. За месяц объем импорта российской нефти и нефтепродуктов увеличился по сравнению с началом года в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей. Это максимум с лета 2019 года, когда РФ поставила в США 23,484 миллиона баррелей. Первое место по поставкам нефти в Штаты сохранила за собой Канада, которая экспортировала в эту страну 139,869 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Третье и четвертое места занимают соответственно Мексика и Саудовская Аравия.