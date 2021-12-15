«Важнейшая ценность и нравственная опора»: Айсен Николаев объявил в Якутии 2022-ой Годом матери

Глава Якутии Айсен Николаев объявил в республике 2022 год Годом матери. В своем послании Государственному Собранию Ил (Тумэн) он отметил особую роль женщин, матерей в жизни каждого человека.

«У народов Якутии, в суровом климате, женщина, мать… является центром семьи, оберегая ее, наделяя любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год Годом матери в Республике Саха (Якутия)», - сообщил Айсен Николаев.

Глава подчеркнул важность создания лучших условий для жизни, общения, карьеры матерей, женщин и заявил об ускорении решения самых острых проблем материнства и детства. «В Год матери мы должны поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, уважения к матери», - добавил глава.

Отметим, что каждый ребенок, рожденный в 2022 году - в год 100-летия ЯАССР, получит по 100 тысяч рублей. Глава региона заявил и о других новых мерах поддержки семей и подчеркнул важность ускорения самых острых проблем материнства и детства. В частности, в ближайшие 5 лет он поручил правительству обеспечить выплаты на жилье семьям, имеющим 5 и более детей. Муниципальным властям он предложил полностью освободить семей с 5 и более детьми от налога на имущество физических лиц.

Напомним, завершающийся 2021 год проходит в Якутии под эгидой Года здоровья. Подводя его итоги Айсен Николаев обозначил значимость постковидной реабилитации. Он предложил внедрить проект «Здоровая жизнь после ковида» в рамках госпрограммы развития здравоохранения республики. Это позволит создать систему мониторинга и реабилитации переболевших COVID-19. Программа реабилитации будет подбираться в зависимости от того, насколько тяжело протекала болезнь и возможных рисков возникновения осложнений.

В рамках Года здоровья в республике проводятся инфраструктурные изменения. С вводом Кардиологического центра жителям Якутии будут доступны лучшие мировые медицинские технологии лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Строится Онкологический центр, который будет оснащен новейшим оборудованием для ранней диагностики и высокотехнологичного лечения онкологических заболеваний.

Продолжается реконструкция медучреждений Нерюнгринского района. Началось строительство центральных больниц в Таатте, Чурапче, в Вилюйске, Усть-Мае, в Моме. В предстоящем году завершится проектирование Мегино–Кангаласской, Кобяйской, Намской, Нюрбинской, Сунтарской центральных районных больниц, а в 2023 году начнется их строительство. Развивается телемедицина, скорая медицинская помощь, санавиация. В систему здравоохранения внедряются персонализированные и диагностические лечебные платформы. На базе Республиканской клинической больницы №3 создан Центр предиктивной медицины и биоинформатики. Запущен проект «Генетический скрининг и паспорт наследственных заболеваний» для будущих мам из арктических и сельских улусов.