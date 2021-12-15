Конституционный суд Белоруссии решил, что санкции Запада затронули национальные интересы страны

В Белоруссии объявили, что санкции Запада затрагивают национальные интересы этой страны. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Белоруссии считают, что санкции ЕС и стран Запада затрагивают национальные интересы и затрудняют реализацию прав и свобод граждан. Об этом заявил в среду 15 декабря председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Миклашевич огласил решение суда, который рассматривал соответствие документов ЕС и других стран, которые ввели санкции против Белоруссии, общепризнанным принципам и нормам международного права.

«Конституционный суд считает, что принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами документы в отношении отдельных физических и юридических лиц Беларуси создают определенные сложности в деятельности субъектов хозяйствования в различных отраслях экономики, затрудняют реализацию социально-экономических, гражданских прав и свобод граждан, что в итоге затрагивает национальные интересы Беларуси», - цитирует Петра Миклашевича БЕЛТА.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Белоруссия в ответ на санкции Запада ввела продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров. Речь идет о товарах, страны-производители которых ввели санкции против Белоруссии. В список попал ряд продуктов, предназначенных для детского питания и других позиций критического импорта.