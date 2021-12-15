МегаФон предложил новый формат покупки товаров в своих салонах связи

МегаФон первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать покупки частями без процентов и оформления кредитного договора. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ. По результатам первых дней работы пилотного проекта наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар, – отметил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин. - Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной во всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом».

Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от его стоимости, далее раз в две недели необходимо доплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам России и стран СНГ.