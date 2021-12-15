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Здоровье15 декабря 2021 9:52

Комитет Госдумы предложил законодательно закрепить посещение храмов без QR-кодов

Комитет Госдумы предложил внести в закон о QR-кодах возможность посещать храмы без них
Мария ПАВЛОВА
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Комитет Госдумы предложил законодательно закрепить возможность посещать храмы без предъявления QR-кода.

Комитет Госдумы предложил законодательно закрепить возможность посещать храмы без предъявления QR-кода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В законопроект о QR-кодах могут внести положение о возможности посещения храмов и других культовых объектов без предъявления кода. Такое предложение внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <...> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ», - цитирует ТАСС выдержку из подготовленного комитетом документа.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин высказался против введения QR-кодов в общественном транспорте накануне Нового года, предположив, что это может создать много проблем для людей.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах одобрил Комитет Госдумы по здравоохранению.