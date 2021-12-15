Опрос: около 48% российских школьников планируют стать бизнесменами Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аналитики образовательной компании "ЯКласс" выяснили, что около половины российских школьников (48%) после окончания обучения хотели бы стать предпринимателями.

"Желание стать предпринимателями чаще всего встречалось среди учащихся 5-6 классов (54%) и реже всего среди старшеклассников (37%). При этом для 23% учеников 10-11-х классов будущие профессиональные планы включают работу в международной компании, в то время как среди респондентов 5-6-х классов эта доля составляет лишь 13%", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

Отмечается, что чаще всего бизнесменами надеются стать крымские школьники (79%), дети из Чеченской Республики (66%), Дагестана (65%) и Тюменской области (58%).

Сообщалось, что в Подмосковье школьникам расскажут о предпринимательстве и роли бизнесмена в современном мире. Перед учениками выступят успешные представители предпринимательской среды, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести офлайн. В Рособрнадзоре уточнили, основной период экзаменов - с 26 мая по 2 июля, рассказывает RT.