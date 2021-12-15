Украинским пограничникам разрешили применять оружие

На Украине пограничникам разрешили применять оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине вступил в силу закон, позволяющих работникам госпогранслужбы страны применять оружие.

- Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий или приходится сдерживать вооруженную агрессию, — сообщила пресс-служба пограничного ведомства.

В частности, документ разрешает применение оружия для отражения атаки на военного или пограничника, для защиты граждан или освобождения заложников и в других аналогичных случаях.

Ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий иностранным военным находиться на территории Украины во время участия в многонациональных учениях. Таковых в 2022 году пройдет несколько - это, в частности, учения «Объединенные усилия – 2022», украинско-американские маневры Rapid Trident - 2022, а также учения с военными из Польши и Великобритании. Как сообщается в пояснительной записке к принятому Верховной радой закону, в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многонациональных учений, составят 106,5 миллиона гривен - это почти 4 миллиона долларов.