В Госдуме предложили ввести единую скидку на оплату коммуналки для многодетных семей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме предложили ввести в стране единую систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой рассмотреть возможность введения новой льготы.

Депутат отмечает, что сегодня субъекты РФ обязаны устанавливать 30%-ную скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям. Но местные власти также могут принимать нормативные акты, увеличивающие данный показатель.

Учитывая расширенные права, скидки в регионах могут существенно отличаться, что не совсем честно. В связи с этим парламентарий предлагает установить единую тарифную систему, чтобы гарантировать многодетным семьям стабильную поддержку, сообщает RT.

Рассчитываться скидка на коммуналку может следующим образом: для семей с тремя несовершеннолетними детьми - 40%. Для семей с четырьмя детьми – 50%, а для семьей, воспитывающих пять и более детей – 60%.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект, который освобождаются от налога на доходы физических лиц средства, которые семья выручила от продажи квартиры. При этом у граждан должно быть не меньше двоих детей, а деньги следует направить на улучшение жилищных условий, сообщает ФАН.

Освобождение от уплаты НДФЛ предоставляется, если новое жилье покупается в том же году, в котором продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость квартиры на продажу не должна быть выше 50 миллионов рублей, при этом она не должна превышать кадастровую стоимость нового жилья, сообщает телеканал "360".