Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Евросоюз желает хороших отношений с Россией, но "все зависит от ее действий", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом в среду, 15 декабря 2021 года.

Она также выразила беспокойство по поводу новостей о якобы готовящемся нападении на Украину.

"Я хотела бы повторить наше твердое намерение гарантировать и защитить единство и суверенитет Украины, а также права всех других суверенных государств, - подчеркнула фон дер Ляйен. - Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от действий России".

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что несколько крупных стран, входящих в Европейский союз, выступили против введения новых санкций в отношении России из-за слухов о возможном военном конфликте с Украиной.

Напомним, Москва неоднократно опровергла слухи о возможной военной агрессии с российской стороны. Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США.