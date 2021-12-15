Россияне назвали самые бесполезные вещи, купленные в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты компании SuperJob заявили, что самыми бесполезными покупками 2021 года россияне назвали предметы одежды и обуви вроде панам, кроссовок и комбинезонов.

"7% россиян, повинуясь минутному импульсу, совершили ненужные приобретения вроде панам, кроссовок, комбинезонов. Покупку бытовой техники - блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов - сочли бесполезной 4% россиян", - пояснили в компании изданию "Газета.ru".

В список также вошли косметика и парфюмерия (2%), автомобиль и новый телефон (2%) и абонемент в тренажерный зал (1%).

Аналитики Райффайзенбанка также сообщали, что самыми бесполезными спонтанными покупками стала вставная челюсть, платье для кошки, клоунский костюм, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки, рассказывает телеканал "360".

Ранее стало известно, что траты россиян в "черную пятницу" выросли в 1,5 раза. Больше всего увеличились расходы в категориях "фитнес" - на 65%, "одежда" - на 46% и "красота" - на 35%, сообщают "Известия".