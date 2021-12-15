Financial Times выбрала Илона Маска «Человеком года»-2021

Илон Маск Фото: REUTERS

Международная деловая газета Financial Times назвала американского бизнесмена и инженера Илона Маска «Человеком года»-2021.

Прежде всего, издание отметило его работу в сфере электромобилей. По мнению журналистов, Маск создал и развивал этот рынок «почти в одиночку».

- На протяжении долгого времени остальная индустрия автомобилестроения, по сути, называли Tesla и меня дураками и аферистами. Они говорили, что электромобили не будут работать, вы не сможете достичь запаса хода и необходимых характеристик, — сказал бизнесмен в интервью Financial Times.

Также издание отметило активность инженера в социальных сетях и большое влияние на космическую сферу.

Ранее американский еженедельный журнал Time выбрал Илона Маска «Человеком года», отметив, что он оказал наибольшее влияние на жизнь и на Земле, и за ее пределами. Также издание назвало предпринимателя «самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе». Кроме того, журнал назвал Маска гибридом Томаса Эдисона, Эндрю Карнеги и Доктора Манхэттена из серии комиксов «Хранители».