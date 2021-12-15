Погибшему экс-главе МЧС России Евгению Зиничеву установят памятник в Москве

Евгений Зиничев Фото: REUTERS

Московская городская дума одобрила инициативу установить памятник Герою России, бывшему главе МЧС России Евгению Зиничеву, который трагически погиб при исполнения служебного долга. Соответствующее решение принято на очередном заседании Мосгордумы в среду, 15 декабря 2021 года.

Памятник возведут в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково по адресу: ул. Кременчугская, д. 5, корп.1. Стоимость проекта оценивается в 20 млн рублей. Источником финансирования выступит Российское военно-историческое общество.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 сентября Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая человека. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать сорвавшегося в воду оператора, который случайно поскользнулся.

Зиничеву было 55 лет. В Норильске он находился на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В мае 2018 года назначен главой МЧС России. 21 декабря 2020 года ему присвоили звание генерал армии. Президент России Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.