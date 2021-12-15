Вирусолог Чумаков заявил об искусственном происхождении штамма "омикрон"

Российский вирусолог Чумаков заявил, что штамм "омикрон" создан искусственно. Фото: REUTERS

Вирусолог Петр Чумаков заявил об искусственном происхождении штамма "омикрон". Об этом он сказал в эфире Радио России. По мнению Чумакова, омикрон-штамм был создан искусственно с целью прекратить пандемию COVID-19.

Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков не скрывает, что он является сторонником «теории заговора» и считает искусственным как происхождение COVID-19, так и его омикрон-варианта.

"Посмотрите, что это за мутация. Это не просто мутация. Они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно. То есть когда он эволюционировал, там возникали какие-то мутации, которые вызывали какие-то изменения в его свойствах. Более того, они ввели еще вставочку из трех аминокислот. Как она могла возникнуть так независимо в этом штамме – никто не может объяснить. Они сделали такой супер-ослабленный штамм", - объяснил вирусолог.

По мнению Петра Чумакова, штамм "омикрон" создан искусственно, чтобы прекратить пандемию. Вирусолог предполагает, что этот вариант коронавируса вызовет волну госпитализаций в России, так как провакцинирован лишь относительно небольшой процент населения. Госпитализация потребуется людям с ослабленным здоровьем, пояснил Чумаков. В связи с этим вирусолог призвал ускорить вакцинацию.

Ранее ведущие специалисты вместе с корреспондентом kp.ru разбирались, испортит ли "омикрон" Новый год россиянам.