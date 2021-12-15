Депутат Госдумы Луговой пригрозил сажать майнеров за нелегальное подключение к электросетям

Парламентарий отметил, что дополнительной мерой послужит распространение действия налога на прибыль на майнинг Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы Андрей Луговой пригрозил сажать нелегальных майнеров криптовалют при условии, что они будут подключаться к электросетям без разрешения.

"Если майнинг будет являться легальным видом деятельности, прежде чем подключаться, они будут запрашивать соответствующие электросбытовые и электросетевые организации. Если им будет отказано, но они все равно будут подключаться, значит они будут нарушать и административный, и уголовный кодекс", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что дополнительной мерой послужит распространение действия налога на прибыль на майнинг.

Российские майнеры уже попросили признать добычу криптовалюты предпринимательством. По мнению блокчейн-специалиста EMCD Дениса Смирнова, от легализации криптомайнинга выиграет и государство, так как оно получит полноценно работающий бизнес, передает Life.ru.

Ранее глава энергетического бизнесаEn+ Михаил Хардиков в разговоре с "Известиями" заявил, что рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%.