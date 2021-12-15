Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 10:34

Депутат Госдумы Луговой пригрозил сажать майнеров за нелегальное подключение к электросетям

Парламентарий отметил, что дополнительной мерой послужит распространение действия налога на прибыль на майнинг
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Парламентарий отметил, что дополнительной мерой послужит распространение действия налога на прибыль на майнинг

Парламентарий отметил, что дополнительной мерой послужит распространение действия налога на прибыль на майнинг

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы Андрей Луговой пригрозил сажать нелегальных майнеров криптовалют при условии, что они будут подключаться к электросетям без разрешения.

"Если майнинг будет являться легальным видом деятельности, прежде чем подключаться, они будут запрашивать соответствующие электросбытовые и электросетевые организации. Если им будет отказано, но они все равно будут подключаться, значит они будут нарушать и административный, и уголовный кодекс", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что дополнительной мерой послужит распространение действия налога на прибыль на майнинг.

Российские майнеры уже попросили признать добычу криптовалюты предпринимательством. По мнению блокчейн-специалиста EMCD Дениса Смирнова, от легализации криптомайнинга выиграет и государство, так как оно получит полноценно работающий бизнес, передает Life.ru.

Ранее глава энергетического бизнесаEn+ Михаил Хардиков в разговоре с "Известиями" заявил, что рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%.