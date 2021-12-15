ЕК предложила ЕС наказывать за загрязнение окружающей среды 10 годами тюрьмы

Еврокомиссия предложила Евросоюзу наказывать за загрязнение окружающей среды 10 годами тюрьмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия предложила Евросоюзу ввести уголовное наказание за загрязнение окружающей среды. Согласно проекту директивы о борьбе с преступлениями против окружающей среды, физические лица предложено наказывать десятью годами тюрьмы, юридические — до 5% оборота компании.

Как отметил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, ЕК должна показать, что экопреступления не являются преступлениями без жертв, так как они наносят ущерб природе и здоровью людей.

- Если преступления против окружающей среды привели к смерти или серьезным последствиям для здоровья людей, мы предлагаем довести наказание до 10 лет лишения свободы, для компаний мы предлагаем повысить штрафы до 5% их оборота на мировом рынке, — отметил он.

Летом 2021 года в Евросоюзе вступила в силу директива, принятая в 2019 году, о запрете продажи одноразовых пластиковых изделий. Таким образом Брюссель пытается бороться с загрязнением пластиком окружающей среды. Предпринимателям, производящим данную продукцию, придется рассмотреть альтернативные варианты из бумаги, стекла или дерева. Кроме того, согласно планам ЕС, к 2025 году Европа намерена добиться двукратного снижения потребления пластиковых пакетов. Вред от попадания этих частиц в организм вместе с пищей и вдыхаемым воздухом пока не доказан, но ученые предполагают, что микропластик способен вызывать массу заболеваний, провоцировать тромбозы, а также негативно влиять на внутренние органы за счет химических соединений.