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Общество15 декабря 2021 11:05

Госдума РФ разрешила использовать водительские права для идентификации

В России организации, работающие с денежными средствами, смогут использовать для идентификации клиентов водительские права
Мария ПАВЛОВА
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Водительские права в РФ разрешили использовать для упрощенной идентификации личности.

Водительские права в РФ разрешили использовать для упрощенной идентификации личности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами и подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, сообщается на сайте Госдумы в среду 15 декабря. Теперь для этого можно будет использовать водительские права.

После того, как закон вступит в силу, поручить банку провести упрощенную идентификацию своих клиентов смогут не только профессиональные участники рынка ценных бумаг, но и другие организации. В частности, таким правом могут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, ломбарды, лизинговые компании, страховые брокеры.

Предложение об использовании водительских прав в качестве дополнительного документа при проведении упрощенной идентификации Минэкономразвития вносило еще в 2020 году, как сообщалось ранее на kp.ru.