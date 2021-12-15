Путин заявил, что России и США нужно безотлагательно начать переговоры о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джозефа Байдена стал вопрос гарантий безопасности, которые исключат продвижение НАТО в восточном направлении. Об этом заявил журналистам в среду, 15 декабря, помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров с США и с НАТО для выработки международных договоров безопасности, которые исключали бы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающего России оружия", - уточнил Ушаков.

По его словам, российская сторона готова немедленно начать эти важные переговоры. Он также выразил надежду, что инициатива найдет положительный отклик в США и НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным министерства иностранных дел России, 15 декабря состоялось "обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе". Тему обсудили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.