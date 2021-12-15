Самыми скандальными профессиями года в России стали работник кол-центра и контролер QR-кодов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики сервиса "Зарплата.ру" провели опрос среди 1730 респондентов из всех регионов страны и выяснили, что россияне назвали самыми скандальными профессиями операторов колл-центра (14%) и контролеров QR-кодов (11%).

В список также вошли курьеры (8%), врачи (7%), охранники, сотрудники регистратуры в больницах, кассиры и таксисты, сообщает Lenta.ru.

Участники опроса считают, что на психологическое состояние работников влияют стрессовые ситуации (26%), слишком частое общение с незнакомыми людьми (16%) и общее недовольство работой и жизнью (15%).

Специалисты компании Superjob называли самые высокооплачиваемые вакансии в России. Так, результаты исследования показали, что крупнейшим городам нужны представители не только IT-сферы, но и рабочих профессий, рассказывает Life.ru

Ранее эксперты Минтруда назвали те российские регионы, где удаленно трудится больше всего работников. В рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, передает телеканал "360".