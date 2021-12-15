В Роспротребнадзоре допустили одновременное заражение двумя штаммами коронавируса

Специалисты заявляют о возможности инфицирования человека сразу двумя штаммами коронавируса. Фото: REUTERS

В Роспотребнадзоре не исключают возможности заражения человека одновременно двумя штаммами COVID-19 – «дельтой» и «омикроном». Об этом в среду 15 декабря заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, выступая в эфире Первого канала.

«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов - «дельты» и «омикрона»? Ответ: абсолютно возможно», - сказал Горелов.

В то же время главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон предположил, что одновременное инфицирование штаммами «дельта» и «омикрон» возможно у людей со сниженным иммунитетом, пишет издание Еxpress. Бертон заявил, что такая перспектива вызывает серьезные опасения, так как из-за сочетания двух штаммов могут возникнуть рекомбинации вируса, которые вызовут неконтролируемое развитие эпидемической ситуации.

Ранее российский вирусолог Петр Чумаков заявил о возможном искусственном происхождении штамма «омикрон». По мнению Чумакова, этот вариант COVID-19 создан искусственно для вытеснения штамма «дельта» и прекращения пандемии.