Криптоэксперт заявил, что не верит в скорую легализацию майнинга Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий аналитик криптокорпорации "Майн" Виктор Першиков заявил, что легализация майнинга криптовалют произойдет еще нескоро, потому что законы, которые могли бы ее обеспечить, еще не готовы.

"Технически сделать это возможно, но в настоящее время законопроект о цифровых активах очень сырой. У праворегулирующих организаций нет окончательного понимания, как именно можно эту сферу регулировать, несмотря на зарубежные примеры", - пояснил он в беседе с телеканалом "360".

Специалист отметил, что регулирование и легализация отрасли майнинга были бы полезны как для государства, так и для самих майнеров.

Ранее глава энергетического бизнесаEn+ Михаил Хардиков в беседе с "Известиями" заявил, что рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%.

Напомним, в начале ноября 2021 года цена биткоина впервые за всю историю превысила отметку $68 тысяч долларов На фоне притока инвестиций за последний месяц криптовалюта подорожала на четверть, передает RT.