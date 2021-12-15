Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой структуры для торговых операций России и Китая

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили создание независимой структуры для российско-китайских торговых операций. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

- Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая, — сказал он.

Ушаков уточнил, что, согласно задумке, система должна быть такой, на которую не могут повлиять другие страны. При этом он подчеркнул, что Москва и Пекин уже обсуждают данный вопрос.

Напомним, 15 декабря состоялись переговоры Путина с председателем КНР. По словам российского лидера, сотрудничество России и Китая является «образцом международного сотрудничества в 21 веке».

Си Цзиньпин ответил, что ценит усилия российского лидера Владимира Путина по защите отношений Китая и РФ. Он добавил, что российско-китайские отношения выстояли на фоне мировых перемен и «турбулентности».

Кроме того, Путин объявил о намерении посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, которое состоится в феврале 2022 года. Он также рассчитывает лично встретиться с Си Цзиньпином.