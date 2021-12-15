Фото: пресс-служба МГУ

Умер профессор Николай Егоров, один из первых советских экспертов по антибиотикам. Об этом сообщается на сайте Биологического факультета Московского государственного университета (МГУ).

Смерть наступила во вторник, 14 декабря 2021 года. Николай Егоров ушел из жизни в возрасте 100 лет.

"Уход Николая Сергеевича - поистине огромная, невосполнимая потеря для всех, кто знал, любил и имел честь работать вместе, - говорится в сообщении. - Коллектив биологического факультета и всего Московского университета выражает свои самые искренние соболезнования семье, родным, близким и коллегам Николая Сергеевича".

Николай Егоров - лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный профессор Московского университета.

В научных кругах известен как выдающийся микробиолог и биотехнолог. Многие его труды посвящены образованию микроорганизмами антибиотиков и протеолитических ферментов медицинского назначения.

Помимо научной работы занимался педагогической деятельностью, воспитав несколько поколений биологов. В МГУ Николай Егоров преподавал спецкурс об антибиотиках на протяжении 60 лет. Написанный им учебник "Основы учения об антибиотиках" прошел шесть изданий.

Николай Егоров - участник Великой Отечественной войны. Имеет множество орденов и наград. В частности, он полный кавалер ордена Отечественной войны, дважды кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награжден орденами "Знак Почета" и Дружбы народов.