Путин заявил, что для повышения доходов россиян нужно создавать рабочие места и оказывать адресную поддержку

Путин назвал меры, при помощи которых можно поднять доходы россиян. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал условия, которые позволят повысить доходы граждан РФ. Среди этих условий он отметил адресную поддержку, помощь семьям, имеющим детей и создание новых рабочих мест. Об этом Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду 15 декабря.

Российский президент назвал безусловным приоритетом борьбу с бедностью.

«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов», - сказал он.

«Для повышения доходов граждан важно все: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях», - приводит ТАСС слова Владимира Путина.

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