Ямал – в десятке лучших регионов по рождаемости

Ямал продолжает сохранять лидирующие позиции по рождаемости в стране: округ по данным Росстата, занимает 1 место в Уральском федеральном округе и 8-е среди всех регионов России. Так, за 11 месяцев уходящего года в регионе появилось на свет 6 286 малышей, треть из них – третьи и последующие дети в семье. Это на 2,5 % больше, чем в прошлом году.

Рост рождаемости – один из результатов успешной реализации национального проекта «Демография» в округе. В рамках программы семьям при рождении детей оказывается различная поддержка от государства, в том числе финансовая. К ней относятся ежемесячные выплаты на первого, третьего и последующих детей, возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления, единовременная выплата при рождении ребенка, выдача подарочных детских принадлежностей для новорожденных и другие.

«Меры социальной поддержки, предусмотренные нацпроектом, в целом, благоприятно влияют на качество жизни семей с детьми и, соответственно, на демографическую ситуацию на Ямале», − сообщила начальник отдела по семейной и демографической политике департамента социальной защиты населения ЯНАО Диана Саранчина.

При рождении третьего и каждого последующего ребенка в округе выдается региональный материнский капитал в размере 500 000 рублей. Это самая большая поддержка в России. Также свидетельство на маткапитал в размере 150 000 рублей положено при рождении вторых детей. Инициатором выплаты стал глава региона Дмитрий Артюхов в феврале 2020 года.

Всего почти за 10 лет существования меры поддержки ямальским семьям выдано уже более 20 000 сертификатов.

Предварительные итоги 2021 года (данные на 1 ноября):

за счет федерального бюджета

− ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 4 582 семьи;

− ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет семей − 2 669 семей;

за счет окружного бюджета

− единовременную выплату при рождении второго ребенка или последующих детей – 2 635 семей;

− ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей – 3 707 семей;

− региональным материнским (семейным) капиталом распорядились 1 492 семьи;

− возмещены расходы по оплате отдыха и оздоровления 699 многодетным семьям;

− выдано 5 599 подарочных комплектов детских принадлежностей для новорожденных.