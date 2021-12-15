Посольство России в Берлине сочло необъективным вердикт суда по делу об убийстве гражданина Грузии

В российском посольстве назвали вердикт суда "необъективным и политически мотивированным" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал приговор россиянину Вадиму Соколову, которого пожизненно осудили в Германии, признав виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По версии прокуратуры, преступление было совершено "по заданию от правительства РФ".

Посол Нечаев назвал приговор необъективным и политическим. По его мнению, сторона обвинения так и не смогла доказать, что в деле об убийстве замешаны российские власти.

"Считаем этот вердикт необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения. Абсурдный тезис о причастности к деликту Российской Федерации на протяжении всего судебного процесса методично навязывался общественности, вплетался в общий антироссийский фон, но в итоге так и не был подтвержден убедительными доказательствами", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Нечаев отметил, что подобный приговор вызывает у России серьезную озабоченность и не будет оставлен без реакции.

Как ранее писал сайт kp.ru, 56-летний россиянин Вадим Соколов (Красиков) приговорен к пожизненному заключению за убийство 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривал Высший суд в Берлине, слушания по делу шли с 2020 года.