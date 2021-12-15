ФАС: отмена требования о паритете цен не освобождает Booking от штрафа в 1,3 млрд рублей

Отмена требования о паритете цен не освобождает сервис от штрафа, назначенного судом

Компания Booking.com выполнила требование ФАС России об отмене незаконного паритета цен, но это не освобождает ее от штрафа в 1,3 млрд рублей, назначенного судом. Об этом антимонопольщики рассказали РИА Новости.

"Арбитражный суд города Москвы оставил в силе постановление ФАС России об административном правонарушении в отношении компании Booking и подтвердил размер штрафа в размере 1,3 миллиарда рублей, - уточнили в ведомстве. - Компания должна будет выплатить штраф после вступления решения суда в законную силу".

Как ранее писал сайт kp.ru, арбитражный суд Москвы подтвердил законность претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к крупнейшему агрегатору по бронированию отелей Booking.com. Этот интернет-портал, будучи монополистом, диктовал ценовую политику отелям, с которыми работал — предлагать клиентам те же цены, что и сам Booking.com, это называется держать паритет цен.

За злоупотребление монопольным положением ФАС наложила на Booking.com штрафные санкции. Их размер зависит от годовой выручки компании. Booking.com вынуждена была раскрыть данные о своих доходах, ранее эта информация не оглашалось. По данным Арбитражного суда Москвы6 заработок сервиса по бронированию отелей и других средств размещения (квартир и коттеджей в посуточной аренде) составил за 2018 г. в России 11,3 млрд руб, а штраф — 1,3 млн.