Голикова заявила, что смертность выше в 44 % российских сел, где нет общественного транспорта

Татьяна Голикова обозначила зависимость доступности медпомощи людям от наличия и качества дорог и общественного транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос зависимости доступности медицинской помощи от возможности использовать транспорт подняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит президент Владимир Путин в среду 15 декабря.

Татьяна Голикова отметила, что доступность медицинской помощи людям зависит от наличия дорог и их качества. Также она добавила, что по статистике смертность на 10-12 процентов выше в 44 процентах российских сел, где нет общественного транспорта.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент России Владимир Путин обозначил меры, при помощи которых можно повысить уровень дохода россиян. Среди эти мер Путин назвал создание новых рабочих мест, адресную помощь и поддержку семей с детьми и другие условия. Президент Путин обозначил борьбу с бедностью как безусловный приоритет.