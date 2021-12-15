Депутат Милонов высказался о противогололедных средствах на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался об использовании реагентов на дорогах.

"Сейчас мир превращается в более зелёную историю, использовать те вещи, которые почему-то в -20 °С плавят с дымком любой снег, - это, конечно, удобно, но насколько безопасно... Учёные говорят, совсем не безопасно", - заявил он в стриме RT "Летучка".

По его словам, сейчас люди начали в разы больше следить за экологией.

Ранее эколог Вадим Баранов предложил при обработке улиц от наледи использовать песок вместо реагентов.

"Раньше снег с реагентами сдвигали на траву, и на этих местах практически не росла зелень", - цитирует специалиста телеканал "360".

Ранее сайт KP.ru разбирал мифы о якобы вредности противогололёдных средств.Так, например, любая машина, двигаясь по снегу, за счёт трения шин разогревает поверхность дороги. Пока машин мало, снег плавится незначительно.