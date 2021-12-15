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Общество15 декабря 2021 13:02

Матвиенко пожаловалась на попытку давления на Совфед со стороны министра просвещения

Председатель Совфеда пообещала доложить в правительство о "недопустимых действиях" Кравцова
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила негодование из-за "недопустимых действий" министра просвещения России Сергея Кравцова, который, по ее словам, пытался оказать давление на сенаторов, чтобы принять рекомендованный к отклонению закон.

"Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения", - заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда уточнила, что обязательно доложит об этом инциденте в правительство.

Напомним, Совет Федерации из-за технической ошибки отклонил закон об использовании верифицированных онлайн-платформ и учебников. По оценке сенаторов, эта ошибка может привести к проблемам правоприменения. В связи с этим Совфед вернул законопроект в Госдуму для исправления ошибки. После этого его снова рассмотрит верхняя палата российского парламента.