Генпрокуратура ФРГ заявила, что заказчика убийства Хангошвили в Берлине не установили

Правоохранительные органы Германии не установили заказчика убийства гражданина Грузии в ФРГ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правоохранительные органы Германии заявили, что им не удалось установить конкретного заказчика убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине

Хангошвили был застрелен в августе 2019 года мужчиной, который подъехал к нему на велосипеде и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве задержали россиянина Вадима Соколова (Красикова).

Вадим Соколов (Красиков) приговорен к пожизненному заключению за убийство Хангошвили. Представитель генеральной прокуратуры ФРГ, комментируя приговор россиянину, отметил, что убийство было заказным, но конкретный заказчик не установлен.

«Я дам короткое заявление от лица генеральной прокуратуры. Вторая уголовная палата Высшего суда (Берлина) в полном объеме подтвердила обвинение прокуратуры по убийству. Подсудимый 23 августа 2019 в Малом Тиргартене в Берлине убил гражданина Грузии, он застрелил его. Это произошло по заказу государства. Конкретный заказчик не установлен», - цитирует сообщение представителя прокуратуры РИА Новости.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал приговор Вадиму Соколову необъективным и политическим.

Зелимхан Хангошвили находился в Берлине, попросив убежища в Германии. Ранее Хангошвили был причастен к подготовке терактов в Беслане и Москве в 2004 году. Сообщалось также о его связях с ЦРУ.