Жириновский заявил, что сделал седьмую прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, призвав всех вакцинироваться.

По словам Жириновского, на этот раз он вакцинировался "КовиВаком" от Центра им. Чумакова.

"Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо", - заявил лидер либерал-демократов.

Жириновский призвал вакцинироваться, так как это поможет сохранить тысячи жизней. Как отметил политик, только в России от коронавируса погибли уде почти полмиллиона человек, что равно населению Тулы, Калининграда или Рязани. Если не ставить прививку, подчеркнул Жириновский, болезнь "продолжит поступь по планете".

Как ранее писал сайт kp.ru, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан дал прогноз, когда заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" дойдет до своего пика. По его словам, для этого потребуется всего несколько недель.