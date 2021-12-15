Айсен Николаев: Развитие несырьевого сектора экономики создает платформу будущего развития Якутии

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: sakha.gov.ru

Айсен Николаев рассказал, что в нынешнем году в республике будут достигнуты исторические максимумы в экономических показателях по производству золота и добыче углеводородов - угля, газа и нефти. Об этом он сообщил в ходе послания Государственному Собранию (Ил Тумэн) Якутии.

Руководитель одного из самых северных субъектов федерации заявил, что 2021 год в полной мере показал, что производственные предприятия Якутии научились жить и работать в сложнейших условиях. «Мы сумели во многих отраслях экономики, социальной сферы и общественной жизни обратить вызовы в преимущества и даже добиться успеха. На новый уровень вышло сотрудничество с промышленными компаниями, действующими в республике”, - подчеркнул Айсен Николаев.

Экономические итоги Республики Саха (Якутия) впечатляют: добыто более 12 млрд кубометров газа, 17 млн тонн нефти и 30 млн тонн угля, а также свыше сорока тонн золота. В Якутии строятся новые промышленные предприятия, в результате в республике создаются тысячи новых рабочих мест. В нынешнем году начата производственная деятельность в шахте «Восточная Денисовская», Нежданинского горно-обогатительный комбинат, где используются самые передовые технологии. Решаются и вопросы создания инфраструктуры для золоторудного месторождения «Кючус».

Через Фонд развития промышленности в наступающем году 100 млн рублей будет направлено на развитие предприятий легкой, ювелирной и лесной промышленности. “Развитие несырьевого сектора экономики создает платформу будущего для активной творческой молодежи, связывающей свою жизнь с родной республикой”, - прокомментировал Айсен Николаев новшества в развитии производственного сектора экономики Якутии.

Кроме того, республика лидирует в дальневосточной IT- сфере. Высокотехнологичные услуги якутян достигают 85 процентов в объёме экспортных продаж Дальневосточного федерального округа. В IT-отрасли республики трудятся 3,5 тысяч человек.

В следующем году дополнительный импульс развития получит Креативный кластер, основные направления деятельности которого - кинематография, анимация и производство цифрового контента.

Также в ходе послания руководитель региона сообщил о продлении антикризисных мер поддержки для малого и среднего бизнеса. В 2022-м году уровень налоговой поддержки предпринимателей превысит 1,6 млрд рублей.

В следующем году будет увеличено и финансирование сельского хозяйства Якутии. Господдержка достигнет рекордного уровня – 12,5 млрд рублей. Будут введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых.

Наступающий год станет юбилейным для Республики Саха (Якутия). В 1922 году была образована Якутская автономная советская социалистическая республика (ЯАССР). Этот исторический год объявлен Годом матери. Каждый рожденный в Якутии в 2022 году ребенок получит по 100 тысяч рублей. О создании специального фонда для целевой выплаты «Дети столетия» глава республики Айсен Николаев заявил в своём послании Государственному Собранию (Ил Тумэн). Текущий год в Якутии проходит под эгидой Года здоровья. За это время властям республики удалось провести реорганизацию первичного звена и обновление онкологической службы в системе здравоохранения субъекта.