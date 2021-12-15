Еврокомиссия хочет облегчить путь на рынок для возобновляемых и низкоуглеродных газов Фото: REUTERS

Еврокомиссия выступила с инициативой запретить странам Евросоюза продлять долгосрочные контракты на поставку природного газа после 2049 года.

"Предложения Еврокомиссии создают предпосылки для поэтапного исключения из энергооборота ископаемого газа, - говорится в распространенном Еврокомиссией заявлении. - Главная цель - облегчить проникновение на рынок возобновляемых и низкоуглеродных газов (водород и биогаз)".

Еще одной мерой стал жесткий контроль выбросов метана. Планируется, что к 2025 году будет действовать полный запрет на промышленные выбросы или сжигание в факелах. Ожидается, что это приведет к сокращению выбросов опасного газа на 80% к 2030 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что стоимость газа колеблется именно на спотовом рынке, который Европа предпочла долгосрочным контрактам, надеясь на нестабильные возобновляемые источники энергии.

Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин на экспортном форуме "Сделано в России" заявил, что энергетический переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии – это самый большой вызов, стоящий перед экономикой РФ.