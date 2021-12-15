Голикова призвала ускорить финансирование модернизации больниц из-за роста цен

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала опережающими темпами финансировать первичное звено здравоохранения. Она подчеркнула, что такой подход позволить сохранить деньги, так как закупки можно будет сделать по более низким ценам.

Об этом Голикова рассказала в среду, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Как сообщила вице-премьер президенту Владимиру Путину, решения по индексации средств, предусмотренных на весь период реализации проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, пока не принято.

"Нам бы хотелось, чтобы те параметры, которые мы изначально с вами закладывали при планировании этой программы, - еще раз повторю эту цифру: 500 миллиардов рублей, - чтобы это было опережающими темпами", - отметила Голикова.

Она подчеркнула, что при опережающих темпах закупки можно делать большие объемы по более низким ценам.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова, давая оценку эпидемиологической обстановке в стране, отметила, что необходимо сохранять койки для ковид-больных. В частности, это касается регионов с наиболее напряженной ковид-обстановкой.