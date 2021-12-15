Женщин-убийц становится больше в Хабаровском крае

Накануне в поселке Октябрьском две несовершеннолетние местные жительницы до смерти забили 60-летнего мужчину

В Хабаровском крае увеличилось количество убийств, совершенных женщинами. Накануне в поселке Октябрьском две несовершеннолетние местные жительницы до смерти забили 60-летнего мужчину. Их жестокий поступок вызвал бурную реакцию общественности. Но это лишь один из многих случаев, сообщает transsibinfo.com.

Например, в поселке Новый Ургал 20-летняя беременная девушка до смерти избила своего двухлетнего сына. Девушка сначала швырнула плачущего ребенка на пол из кроватки, а затем принялась бить до тех пор, пока он не перестал дышать. Осознав, что мальчик умер, женщина отнесла его в душ, где попыталась реанимировать сына, но все попытки оказались тщетны. Девушке грозит до 25 лет лишения свободы.

В Хабаровске женщина убила своего квартиранта. Во время застолья они повздорили. Девушка схватилась за нож и ударила им мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Похожая история произошла в районе имени Лазо. Там 46-летняя женщина трижды ударила мужа ножом в грудь. Мужчина так же скончался на месте.

А вот комсомольчанка оказалась более изобретательной. Она вытолкнула из окна мужчину во время вечеринки. Он разбился насмерть.