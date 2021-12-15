Захарова назвала законопроект о двойном гражданстве на Украине проявлением апартеида

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект о двойном гражданстве на Украине – это проявление худших практик сегрегации и апартеида, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в среду, 15 декабря.

"В истории 20 века есть такое понятие, как апартеид. Ведь этот закон - это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство, - подчеркнула Захарова.

Она также выразила удивление, что международное сообщество допускает подобное явление, в государстве, входящем в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое ассоциирует себя с Евросоюзом и даже планирует когда-нибудь стать одним из его членов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о двойном гражданстве для украинской диаспоры. Он допускает, что украинцы могут принимать гражданство другой страны, не отказываясь при этом от украинского.

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект не коснется гражданства с Россией, то есть фактически запрещает одновременно иметь российское и украинское гражданство.